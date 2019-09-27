Интернет-компаниям грозят штрафы за нарушение законов о выборах

О поручении по итогам заседания комиссии сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Депутаты собираются внести соответствующую поправку в принятый в первом чтении законопроект депутатов от "Единой России" Сергея Боярского и Андрея Альшевских. Документ устанавливает штрафы за распространение в социальных сетях ложных фактов. Штрафы предполагаются в размере до 50 млн рублей.
Специально поправкой предполагается установить аналогичное наказание за нарушения избирательного законодательства РФ для владельцев сайтов, сообщил Исаев, слова которого приводит ТАСС.
- Такая же ответственность должна быть установлена, например, за размещение агитационных материалов в день тишины или в день выборов, - уточнил парламентарий.
По его словам, новые нормы в случае принятия будут касаться владельцев как российских, так и зарубежных ресурсов.
- Если совершено преступление против законов РФ, то виновный наказывается вне зависимости от гражданства, - подчеркнул парламентарий.
Поправку, о которой идет речь, комиссия попросила подготовить одного из авторов законопроекта о фейках в соцсетях - Андрея Альшевских.
Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России обсудила информацию ЦИК РФ и Роскомнадзора об имеющихся фактах нарушений. А именно, материалы о действиях компаний Facebook и Google в так называемый "день тишины" перед выборами и в ходе самого единого дня голосования 8 сентября. В результате было решено подготовить поправки о серьезной ответственности для Facebook, Google и других иностранных компаний, которые предпринимают попытки повлиять на исход российских выборов.
Глава комиссии Василий Пискарев заявил о необходимости "принимать законы, чтобы явно откровенные нарушения закона преследовались штрафами".
- Должны быть штрафы в миллион, десятки миллионов, может, сотни миллионов рублей за вмешательство и нарушение российского законодательства, - заявил Пискарев.