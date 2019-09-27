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Рубрика: Власть

Интернет-компаниям грозят штрафы за нарушение законов о выборах

Текст: Татьяна Замахина
Интернет-ресурсы в случае нарушения избирательного законодательства РФ можно будет штрафовать на серьезные суммы - до 50 млн рублей. Поправки на эту тему поручила подготовить Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Фото: Александр Погожев/ТАСС Фото: Александр Погожев/ТАСС
Фото: Александр Погожев/ТАСС

О поручении по итогам заседания комиссии сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Депутаты собираются внести соответствующую поправку в принятый в первом чтении законопроект депутатов от "Единой России" Сергея Боярского и Андрея Альшевских. Документ устанавливает штрафы за распространение в социальных сетях ложных фактов. Штрафы предполагаются в размере до 50 млн рублей.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Специально поправкой предполагается установить аналогичное наказание за нарушения избирательного законодательства РФ для владельцев сайтов, сообщил Исаев, слова которого приводит ТАСС.

- Такая же ответственность должна быть установлена, например, за размещение агитационных материалов в день тишины или в день выборов, - уточнил парламентарий.

По его словам, новые нормы в случае принятия будут касаться владельцев как российских, так и зарубежных ресурсов.

- Если совершено преступление против законов РФ, то виновный наказывается вне зависимости от гражданства, - подчеркнул парламентарий.

Поправку, о которой идет речь, комиссия попросила подготовить одного из авторов законопроекта о фейках в соцсетях - Андрея Альшевских.

Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России обсудила информацию ЦИК РФ и Роскомнадзора об имеющихся фактах нарушений. А именно, материалы о действиях компаний Facebook и Google в так называемый "день тишины" перед выборами и в ходе самого единого дня голосования 8 сентября. В результате было решено подготовить поправки о серьезной ответственности для Facebook, Google и других иностранных компаний, которые предпринимают попытки повлиять на исход российских выборов.

Глава комиссии Василий Пискарев заявил о необходимости "принимать законы, чтобы явно откровенные нарушения закона преследовались штрафами".

- Должны быть штрафы в миллион, десятки миллионов, может, сотни миллионов рублей за вмешательство и нарушение российского законодательства, - заявил Пискарев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума
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