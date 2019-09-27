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Рубрика: Происшествия

Источник: РФ неоднократно подтверждала готовность работать по MH17

Текст: Диана Ковалева

Москва неоднократно на деле подтверждала свою готовность к совместной работе по расследованию крушения MH17, в то время как Совместная следственная группа (ССГ) готова к сотрудничеству только если Россия будет рассматриваться как виновная сторона. Об этом заявил высокопоставленный российский дипломатический источник.

"Все это говорит о том, что это не Россия "отказывается работать со следствием", а сама ССГ подгоняет задачу под заранее заготовленный ответ. Признает только такое "сотрудничество", которое подтверждает возложенную на нас вину. А любые сомнения - с чьей бы стороны они ни прозвучали - с ходу отметает. Россия неоднократно подтверждала не словами, а делами готовность к совместной работе в полном соответствии с требованиями резолюции 2166 СБ ООН", - рассказал источник журналистам.

Фото: iStock
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Он также добавил, что в ходе технического расследования Москва так и не получила ответа на предложение провести совместные следственные эксперименты. Помимо этого переданные российской стороной первичные данные радиолокационного наблюдения также не были учтены при уголовном расследовании.

"Нидерланды, не дожидаясь завершения следствия, обвинили Россию в гибели рейса MH17. Сами же не прилагали должных усилий по сбору останков погибших и обломков самолета на месте крушения. За них эту работу проделали ополченцы, которых Гаага осудила за "мародерство", - сказал источник.

Дипломат также подчеркнул, что Украине, однако же, "простили" отказ передать первичные данные радиолокационных систем и "незакрытое небо над зоной военных действий". Примечательно также и то, что Малайзия, не менее пострадавшая сторона по сравнению с Нидерландами, сначала вовсе не получила доступ к расследованию, а теперь обвиняется в пособничестве Москве, заметил источник.

Напомним, что самолет Boeing-777, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины ракетой, выпущенной из установки "Бук". На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

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