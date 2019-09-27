Кириленко возглавил мировую комиссию по баскетболу 3х3

Решением Центрального Совета Международной федерации баскетбола (ФИБА) президент Российской федерации баскетбола (РФБ), известный в прошлом игрок Андрей Кириленко стал председателем мировой комиссии по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3.

Назначение Кириленко - прямое следствие той активности, которую проявляет России в отношении развития и популяризации баскетбола 3х3, причем это делалось еще до введения данной дисциплины в олимпийскую программу Токио-2020. Команды нашей страны, особенно женские, неоднократно побеждали на крупнейших международных соревнованиях. Россия сейчас уверенно лидирует в объединенном рейтинге стран ФИБА по баскетболу 3х3, в этой классификации учитываются результаты взрослых, молодежных и юниорских команд в разных турнирах, активность национальной федерации при проведении различных соревнований. Полномочия Кириленко на посту главы комиссии по баскетболу 3х3 действуют на четырехлетний срок - с 2019-го по 2023-й годы.

Второй по статусу управленец в РФБ, генеральный секретарь - исполнительный директор организации Наталья Галкина вошла в состав обладающей значительными чисто спортивными полномочиями комиссии ФИБА по проведению соревнования. Генеральный директор интернациональной Единой лиги Илона Корстин избрана в комиссию игроков. Напомним, что Корстин - трехкратная чемпионка Европы, дважды бронзовый призер Олимпиад и дважды серебряный призер чемпионатов мира, свою длительную и яркую профессиональную карьеру завершила летом 2013-го. И, наконец, национальный инструктор Евгений Островский вошел в техническую комиссию ФИБА.