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27.09.2019 19:54
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Китайское чудо" предоставит миру новые возможности

Мировое сообщество восхищается огромными достижениями Китая, достигнутыми за 70 лет с момента его образования. Как страна достигла сегодняшних успехов, чего она ждет в будущем и какую роль будет играть в изменении мироустройства? Ответы на эти вопросы найдутся в Белой книге "Китай и мир в новую эпоху", опубликованной китайским правительством сегодня, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

В отличие от предыдущих подобных изданий, книга носит комплексный характер, не касаясь той или иной определенной отрасли. Авторы с помощью большого числа цифр и фактов рассказали про историю развития Китая, его опыт и отношения между страной и миром. В книге также подчеркивается, что КНР выступала, выступает и будет выступать в роли надежного охранника мировой стабильности, глобального развития и международного порядка. Она готова с искренностью и решимостью выполнять все обязанности ответственной державы.

В книге рассказывается о независимой, самостоятельной, мирной внешней политике и пяти принципах мирного сосуществования, выдвинутых Китаем совместно с Индией и Мьянмой. А также упоминается концепция строительства сообщества с единой судьбой всего человечества. КНР выдвинула целый ряд важных инициатив, что обеспечило развитие международных отношений в положительном направлении и продвинуло совершенствование системы глобального управления.

Вклад Китая в рост мировой экономики много лет подряд сохраняется на уровне 30%. Количество сельчан, живущих за чертой бедности, сократилось до 16,6 миллиона человек в 2018 году против 770 миллионов в 1978 году, что рассматривается как чудо в истории ликвидации нищеты. Кроме того, 166 государств и международных организаций получили от страны денежную поддержку объемом около 400 миллиардов юаней. По числу направленных миротворцев Китай лидирует среди всех постоянных членов Совета безопасности ООН. Как локомотив мировой экономики и стабилизатор мира и безопасности на планете, страна приносит пользу другим государствам. Китай оправдывает все ожидания, в том числе, ожидание премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна, который заверил: "Развитие КНР крайне выгодно не только ей самой, но и всему миру".

Вступая в новую эпоху, Китай все же будет ориентироваться на сотрудничество, взаимную выгоду и совместное развитие, неизменно продвигать экономическую глобализацию, активно развивать партнерство с большим количеством стран, неизменно поддерживать международное равноправие и справедливость, содействовать высококачественному строительству "Одного пояса и одного пути", продолжать занимать лидирующие позиции в реформировании систем глобального управления.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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