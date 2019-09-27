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27.09.2019 20:02
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайское телевидение готовится к историческому эфиру

Во время Национального праздника Китая в 70 кинотеатрах страны будет транслироваться прямой эфир празднования 70-летия образования КНР, подготовленный Медиакорпорацией Китая. Для передачи эфира впервые будут применены сигналы сверхвысокой четкости 4К с помощью спутниковой связи, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зрители более 10 провинций станут причастными к главному государственному событию - они получат возможность посмотреть в кинозалах страны волнующее видео юбилейного торжества по случаю 70-й годовщины образования КНР, грандиозного парада и торжественного военного марша.

Сегодня в Пекине был одобрен старт прямой трансляции с применением новейшего стандарта качества, церемония была проведена Медиакорпорацией Китая совместно с Государственным управлением Китая по вопросам кинематографии. На мероприятии заместитель начальника Отдела пропаганды ЦК КПК, генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил, что это еще одна инновационная практика, направленная на ускорение продвижения высококачественного развития и активное построение совершенно новой структуры "5G + 4K / 8K + AI".

Рабочая группа Медиакорпорации Китая начала подготовительную работу к прямой трансляции еще за полгода до начала масштабного события для того чтобы представить зрителям идеальную картину происходящего. По мнению многих специалистов, этот эфир войдет в историю китайского телевидения.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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