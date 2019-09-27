Китайское телевидение готовится к историческому эфиру

Зрители более 10 провинций станут причастными к главному государственному событию - они получат возможность посмотреть в кинозалах страны волнующее видео юбилейного торжества по случаю 70-й годовщины образования КНР, грандиозного парада и торжественного военного марша.

Сегодня в Пекине был одобрен старт прямой трансляции с применением новейшего стандарта качества, церемония была проведена Медиакорпорацией Китая совместно с Государственным управлением Китая по вопросам кинематографии. На мероприятии заместитель начальника Отдела пропаганды ЦК КПК, генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил, что это еще одна инновационная практика, направленная на ускорение продвижения высококачественного развития и активное построение совершенно новой структуры "5G + 4K / 8K + AI".

Рабочая группа Медиакорпорации Китая начала подготовительную работу к прямой трансляции еще за полгода до начала масштабного события для того чтобы представить зрителям идеальную картину происходящего. По мнению многих специалистов, этот эфир войдет в историю китайского телевидения.