Клип Beatles на песню Here Comes The Sun вышел к 50-летию альбома Abbey Road

В этом видео можно услышать ремастированную, осовремененную версию песни и увидеть архивные фотографии Beatles, а также увидеть сцены из жизни "битлов" снятые уже в жанре анимации. Появление клипа одобрили Пол Маккартни и Ринго Старр - двое по-прежнему пребывающих в отличной творческой форме участников ливерпульской четверки.

А сегодня в продажу поступила и обновленная версия альбома Abbey Road, выпущенная в формате цифровой загрузки, а также на CD и виниле. В ней - 17 оригинальных композиций, для которых теперь сделан новый ремастеринг.

А в бонус-секции - еще 23 трека. Это демо-записи, разные дубли и альтернативные версии песен, вошедших на оригинальный диск. Все они по каким-то причинам были отбракованы самими музыкантами тогда, в 1969 году. И очень любопытно теперь их послушать…

Над переизданием работали продюсер Джайлс Мартин (сын продюсера Beatles Джорджа Мартина!) и звукоинженер Сэм Окелл.