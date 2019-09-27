Новости

Павел Мамаев договаривается о контракте с "Ростовом" 15:16
В Петербурге в ДТП пострадала артистка Елена Терновая 15:16
Ученые предложили включить в уроки литературы фэнтези и графические романы 15:15
Вышел новый клип Дельфина про инопланетный вирус любви 15:13
Порошенко не пришел на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе 15:07
Mitsubishi показал новые Pajero Sport и ASX для России 15:07
В Москве пройдет крупнейший в стране фестиваль грибов 15:06
В Норвегии найден "дом мертвых" эпохи викингов 15:03
Видео: В Черном море взорвали мину времен ВОВ 15:02
Красноярский школьник на уроке ОБЖ случайно выстрелил в девушку 14:55
В МИД РФ считают реальной угрозу развала СВПД 14:50
В Кузбассе из шахты эвакуировали 400 горняков 14:48
Матвиенко не видит шансов на улучшение отношений с США до 2020 года 14:45
В Уфе запретили стрелять из автоматов на полигоне из-за пуль в домах 14:45
В колонии Мурманска начали производить фастфуд 14:40
Посиди, подумай. Эстонских водителей начали лишать прав на 60 минут 14:38
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности 14:37
На Дону возбудили дело после ампутации руки ребенка из-за перелома 14:31
Матвиенко не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю 14:29
В Новосибирске СК выяснит причины отравления учеников двух школ 14:27
В США обнаружены трехполые существа-экстремалы 14:27
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку 14:25
Клип Beatles на песню Here Comes The Sun вышел к 50-летию альбома Abbey Road 14:19
В Новосибирске матери вернули ребенка, которого два года прятал отец 14:18
Матвиенко разочарована выступлением Зеленского в ООН 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 14:19
Рубрика: Культура

Клип Beatles на песню Here Comes The Sun вышел к 50-летию альбома Abbey Road

Текст: Александр Алексеев

В этом видео можно услышать ремастированную, осовремененную версию песни и увидеть архивные фотографии Beatles, а также увидеть сцены из жизни "битлов" снятые уже в жанре анимации. Появление клипа одобрили Пол Маккартни и Ринго Старр - двое по-прежнему пребывающих в отличной творческой форме участников ливерпульской четверки.

Фото: @WordOnRd/ twitter.com
Тату рэпера Дрейка с The Beatles разозлило пользователей Сети

А сегодня в продажу поступила и обновленная версия альбома Abbey Road, выпущенная в формате цифровой загрузки, а также на CD и виниле. В ней - 17 оригинальных композиций, для которых теперь сделан новый ремастеринг.

А в бонус-секции - еще 23 трека. Это демо-записи, разные дубли и альтернативные версии песен, вошедших на оригинальный диск. Все они по каким-то причинам были отбракованы самими музыкантами тогда, в 1969 году. И очень любопытно теперь их послушать…

Над переизданием работали продюсер Джайлс Мартин (сын продюсера Beatles Джорджа Мартина!) и звукоинженер Сэм Окелл.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Песков не исключил возобновления авиасообщения с Грузией "в свое время"
Кабмин пересмотрит подходы к формированию потребительской корзины
СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков
Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста