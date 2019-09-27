Косачев оценил новую концепцию нацбезопасности Латвии

Новости

Число россиян, сортирующих мусор, выросло почти втрое 09:08
Видео: байкер-лихач сделал сальто, налетев на легковушку 09:05
В России появится лазерный полигон 09:04
Медведев подписал ряд поручений в области здравоохранения 08:57
Двойник Hyundai Santa Fe от Haima засветился в базе Роспатента 08:48
Прокуратура Камчатки проверила видео о запуске разрушенной котельной 08:48
В Уфе на форуме стран ШОС и БРИКС сложили хештег из 150 кг баурсака 08:43
Ученые назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья 08:32
Роскачество предлагает расширить список запрещенных в России пестицидов 08:00
Ленин стал соперником Бивола в чемпионском поединке 07:45
Пятилетний мальчик из Забайкалья нашел кости древнего носорога 07:30
СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков 06:59
Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД 06:52
У берегов Сахалина перевернулся катер с сотрудниками силовых структур 06:51
У нацпарка "Бикин" появились пекарня, дом быта и пункт полиции 06:46
В Приморье в День тигра выберут лучшую праздничную колонну 06:35
В нацпарке "Бикин" запустили сетевое электроснабжение 06:31
Гавана назвала обвинения США "оправданием блокады" 06:14
В Благовещенске прошло шествие "тигрят" 06:02
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза 05:59
Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика 05:33
Во Владивостоке появились "тигробусы" 05:24
Памятник Дерсу Узала открыли в приморском нацпарке "Бикин" 05:13
Минобороны: 27 летательных аппаратов провели разведку у границ России 04:50
Столтенберг сообщил о разговоре с Зеленским о вступлении в НАТО 04:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 09:02
Рубрика: Власть

Косачев оценил новую концепцию нацбезопасности Латвии

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Сейм Латвии утвердил новую концепцию национальной безопасности, согласно которой главной угрозой для этой страны является Россия. Ну вот не хочется все время реагировать на глупости, а молчать не получается.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Пушков ответил на заявление главы МИД Латвии о "советской оккупации"

Хотя Россия по тексту упоминается чуть ли не в каждом абзаце, у меня устойчивое подозрение, что истинным адресатом документа является не Москва, а Вашингтон и Брюссель. Именно их надо подпитывать тезисом о виртуальной линии фронта. "Отечество в опасности" - лозунг, изобретенный не сейчас и не латвийцами. Но сработать он должен именно теперь, когда так хочется быть в центре европейской и мировой политики, но когда совсем не получается.

Освежил в памяти некоторые факты из истории соседней страны, в том числе и совместной (не все же время говорить о пакте Молотова-Риббентропа!).

Первый, "имперский". Уже в 1817 году (до нашего 1861-го оставалось почти полвека!) Александр I подписал указ об отмене в Курляндии крепостного права (такое решение за время своего господства в Ливонии и Курляндии не приняли ни немцы, ни шведы, ни поляки).

Второй, "советский". Латвия - это страна, в которой в годы Второй мировой войны евреев в процентном отношении погибло больше, чем где бы то ни было в мире (и это сделали не "оккупанты" из России, а большей частью свои же, сейчас национальные герои... но в Латвии вам скорее расскажут о том, что лагерь Саласпилс в годы той войны был чуть ли не курортом).

В НАТО признали вероятность превосходства России

И третий, "суверенный". С момента восстановления независимости страна потеряла почти треть населения (что является следствием проблем в экономике из-за безнадежно испорченных отношений с Россией, равно как и позорной политики "негражданства" в отношении русскоязычного населения).

Таковы факты. Остальное - не более чем столь модная сейчас дополненная реальность (не следует путать даже с виртуальной... как известно, различие в том, что виртуальная конструирует новый искусственный мир, а дополненная вносит искусственные элементы в восприятие мира реального). Реальный мир иной, в нем совершенно другие угрозы, и они для нас с Латвией и ее союзниками по НАТО на самом деле общие. Но в такой реальный мир Латвии только предстоит вписаться. И это зависит не от России.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Латвия Законодательная власть Совет Федерации
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков
Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Роскачество предлагает расширить список запрещенных в России пестицидов
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе