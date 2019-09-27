Косачев оценил новую концепцию нацбезопасности Латвии

Сейм Латвии утвердил новую концепцию национальной безопасности, согласно которой главной угрозой для этой страны является Россия. Ну вот не хочется все время реагировать на глупости, а молчать не получается.

Хотя Россия по тексту упоминается чуть ли не в каждом абзаце, у меня устойчивое подозрение, что истинным адресатом документа является не Москва, а Вашингтон и Брюссель. Именно их надо подпитывать тезисом о виртуальной линии фронта. "Отечество в опасности" - лозунг, изобретенный не сейчас и не латвийцами. Но сработать он должен именно теперь, когда так хочется быть в центре европейской и мировой политики, но когда совсем не получается.

Освежил в памяти некоторые факты из истории соседней страны, в том числе и совместной (не все же время говорить о пакте Молотова-Риббентропа!).

Первый, "имперский". Уже в 1817 году (до нашего 1861-го оставалось почти полвека!) Александр I подписал указ об отмене в Курляндии крепостного права (такое решение за время своего господства в Ливонии и Курляндии не приняли ни немцы, ни шведы, ни поляки).

Второй, "советский". Латвия - это страна, в которой в годы Второй мировой войны евреев в процентном отношении погибло больше, чем где бы то ни было в мире (и это сделали не "оккупанты" из России, а большей частью свои же, сейчас национальные герои... но в Латвии вам скорее расскажут о том, что лагерь Саласпилс в годы той войны был чуть ли не курортом).

И третий, "суверенный". С момента восстановления независимости страна потеряла почти треть населения (что является следствием проблем в экономике из-за безнадежно испорченных отношений с Россией, равно как и позорной политики "негражданства" в отношении русскоязычного населения).

Таковы факты. Остальное - не более чем столь модная сейчас дополненная реальность (не следует путать даже с виртуальной... как известно, различие в том, что виртуальная конструирует новый искусственный мир, а дополненная вносит искусственные элементы в восприятие мира реального). Реальный мир иной, в нем совершенно другие угрозы, и они для нас с Латвией и ее союзниками по НАТО на самом деле общие. Но в такой реальный мир Латвии только предстоит вписаться. И это зависит не от России.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.