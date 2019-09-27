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Рубрика: Власть

Лавров не платил штрафы за курение в здании ООН

Текст: Евгений Шестаков (Нью-Йорк)

На пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН Сергея Лаврова спросили: правда ли, что ему приходилось платить штрафы за курение в здании ООН?

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"Я такие штрафы не платил", - сообщил российский министр.

В тоже время он не стал ни подтверждать, ни отрицать тот факт, что курит в ооновском здании.

Впрочем, как гласят байки, когда главу МИД России кто-то из партнеров Лаврова, учуяв запах табака, попытался уличить в курении, Лавров в шутку ответил: это сделал глава Палестины Махмуд Аббас. Тот, как известно, является заядлым курильщиком. После чего вопросы к российскому министру сразу отпали - критиковать привычки Аббаса европейские руководители считают плохим тоном.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Правительство МИД Борьба с курением РГ-Фото
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