Лавров не платил штрафы за курение в здании ООН

На пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН Сергея Лаврова спросили: правда ли, что ему приходилось платить штрафы за курение в здании ООН?

"Я такие штрафы не платил", - сообщил российский министр.

В тоже время он не стал ни подтверждать, ни отрицать тот факт, что курит в ооновском здании.

Впрочем, как гласят байки, когда главу МИД России кто-то из партнеров Лаврова, учуяв запах табака, попытался уличить в курении, Лавров в шутку ответил: это сделал глава Палестины Махмуд Аббас. Тот, как известно, является заядлым курильщиком. После чего вопросы к российскому министру сразу отпали - критиковать привычки Аббаса европейские руководители считают плохим тоном.