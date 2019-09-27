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27.09.2019 21:57
Рубрика: Власть

Сергей Лавров: Запад приватизирует международные организации

Текст: Евгений Шестаков (Нью-Йорк)
Распространение ложных сведений, двойные стандарты в сфере прав человека, запреты на профессию для журналистов - эти и аналогичные методы использует Запад для обоснования своих ревизионистских правил, которыми он подменяет нормы международного права. Об этом заявил, выступая на Генассамблее ООН, министр иностранных дел Сергей Лавров.
Фото: REUTERS/Darren Ornitz
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Причем, по его словам, у Запада появились "способные ученики" среди его подопечных на постсоветском пространстве. Министр выразил возмущение, что келейно согласованные в узком кругу подходы объявляются Западом многосторонними договоренностями, происходит "приватизация" международных организаций, чтобы проталкивать в них неконсенсусные идеи в обход универсальных механизмов.

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США требуют от других государств играть по американским правилам и саботировать выполнение резолюций Совета безопасности ООН. В качестве примера Лавров привел ситуацию, которая сложилась вокруг "атомной сделки" с Ираном после выхода из нее Вашингтона. Соглашение с Ираном получило одобрение в резолюции Совбеза, что не помешало Соединенным Штатам "подбивать" к отказу от договоренностей с Тегераном другие подписавшие его страны.

Лавров: Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации ООН Россия и США Ядерная программа Ирана
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