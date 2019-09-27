Сергей Лавров: Запад приватизирует международные организации

Причем, по его словам, у Запада появились "способные ученики" среди его подопечных на постсоветском пространстве. Министр выразил возмущение, что келейно согласованные в узком кругу подходы объявляются Западом многосторонними договоренностями, происходит "приватизация" международных организаций, чтобы проталкивать в них неконсенсусные идеи в обход универсальных механизмов.
США требуют от других государств играть по американским правилам и саботировать выполнение резолюций Совета безопасности ООН. В качестве примера Лавров привел ситуацию, которая сложилась вокруг "атомной сделки" с Ираном после выхода из нее Вашингтона. Соглашение с Ираном получило одобрение в резолюции Совбеза, что не помешало Соединенным Штатам "подбивать" к отказу от договоренностей с Тегераном другие подписавшие его страны.