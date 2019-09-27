Сергей Лавров: Запад приватизирует международные организации

Распространение ложных сведений, двойные стандарты в сфере прав человека, запреты на профессию для журналистов - эти и аналогичные методы использует Запад для обоснования своих ревизионистских правил, которыми он подменяет нормы международного права. Об этом заявил, выступая на Генассамблее ООН, министр иностранных дел Сергей Лавров.

Причем, по его словам, у Запада появились "способные ученики" среди его подопечных на постсоветском пространстве. Министр выразил возмущение, что келейно согласованные в узком кругу подходы объявляются Западом многосторонними договоренностями, происходит "приватизация" международных организаций, чтобы проталкивать в них неконсенсусные идеи в обход универсальных механизмов.

США требуют от других государств играть по американским правилам и саботировать выполнение резолюций Совета безопасности ООН. В качестве примера Лавров привел ситуацию, которая сложилась вокруг "атомной сделки" с Ираном после выхода из нее Вашингтона. Соглашение с Ираном получило одобрение в резолюции Совбеза, что не помешало Соединенным Штатам "подбивать" к отказу от договоренностей с Тегераном другие подписавшие его страны.