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Рубрика: Власть

Лавров: Запад сохраняет в Европе позорный феномен безгражданства

Текст: Евгений Шестаков (Нью-Йорк)

Для некоторых стран стало правилом выводить террористов из-под удара и даже налаживать с ними взаимодействие на земле. Об этом, выступая на Генассамблее ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В качестве примера он привел действия США в Афганистане, Ливии и Сирии.

Фото: REUTERS/Darren Ornitz
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По его мнению, свои "правила" у Запада существуют и в отношении Балкан, где проводится открытый курс на подрыв решений Совета безопасности ООН по косовскому и боснийскому урегулированию.

Наряду с защитой террористов, Запад подменяет своими правилами не только резолюции Совета безопасности, но и универсальные конвенции. Так, продолжаются игры вокруг конвенций, обязывающих обеспечивать языковые, образовательные и иные права нацменьшинств. Западные коллеги, по мнению российского министра, и здесь руководствуются правилами: потворствуют сохранению в Европе позорного феномена безгражданства.

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