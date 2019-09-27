Легкие беспилотники придется ставить на учет

С сегодняшнего дня вступили в силу правила учета для беспилотников с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг. Легким беспилотным летательным аппаратам начнут присваивать учетные номера. Речь как о профессиональных аппаратах, так и о детских игрушках и о самодельных моделях. Более тяжелые дроны должны проходить регистрацию права собственности.

Позаботиться о легализации должен владелец. Сделать это нужно в течение 10 рабочих дней со дня приобретения или ввоза аппарата в Россию. Заявление можно направить в течение 10 рабочих дней со дня приобретения или ввоза аппарата в Россию по почте, через портал госуслуг или портал учета беспилотных воздушных судов. Присвоенный учетный номер нужно нанести на дрон.

Если гражданин поднимет в небо после 27 сентября не поставленный на учет беспилотник, ему грозит штраф в две тысячи рублей, а юрлицу - 50-80 тысяч. Если же при этом будет нарушено воздушное пространство, скажем, дрон будет летать у аэродрома, физлицу могут выписать штраф в размере 20-50 тысяч рублей, а юрлицу - в 200-300 тысяч.