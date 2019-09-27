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27.09.2019 10:53
Рубрика: Экономика

Легкие беспилотники придется ставить на учет

Текст: Евгений Гайва
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

С сегодняшнего дня вступили в силу правила учета для беспилотников с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг. Легким беспилотным летательным аппаратам начнут присваивать учетные номера. Речь как о профессиональных аппаратах, так и о детских игрушках и о самодельных моделях. Более тяжелые дроны должны проходить регистрацию права собственности.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Позаботиться о легализации должен владелец. Сделать это нужно в течение 10 рабочих дней со дня приобретения или ввоза аппарата в Россию. Заявление можно направить в течение 10 рабочих дней со дня приобретения или ввоза аппарата в Россию по почте, через портал госуслуг или портал учета беспилотных воздушных судов. Присвоенный учетный номер нужно нанести на дрон.

Если гражданин поднимет в небо после 27 сентября не поставленный на учет беспилотник, ему грозит штраф в две тысячи рублей, а юрлицу - 50-80 тысяч. Если же при этом будет нарушено воздушное пространство, скажем, дрон будет летать у аэродрома, физлицу могут выписать штраф в размере 20-50 тысяч рублей, а юрлицу - в 200-300 тысяч.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Вступают в силу в сентябре 2019 года
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