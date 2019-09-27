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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при России, Квят - 19-й

Текст: Илья Соболев (Сочи)

Монегасский пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на 16-м этапе чемпионата "Формулы-1" - ВТБ Гран-при России, который проходит на "Сочи Автодроме".

Фото: AP
В эти выходные в Сочи пройдет этап "Формулы-1" ВТБ Гран-при России-2019

В пятницу Леклер проехал один из своих кругов за 1 минуту 34,462 секунды, при этом гонщики "Феррари" в России пока не побеждали. Второй результат в сессии у голландца Макса Ферстаппена (+0,082) из "Ред Булл". Тройку замкнул еще один представитель "Феррари" немец Себастьян Феттель (+0,543). Четвертым и пятым стали пилоты "Мерседеса" - финн Валттери Боттас и лидер сезона британец Льюис Хэмилтон.

Что касается пилота "Торо Россо" Даниила Квята, он столкнулся с трудностями уже в самом начале заездов: из-за технических проблем болид россиянина остановился прямо на трассе. В итоге Квят проехал всего пять кругов и показал 19-е время (+4,088). Его партнер по команде француз Пьер Гасли в итоговом протоколе оказался 12-м (+2,076).

Позднее в пятницу пройдет вторая практика. В субботу состоятся третья сессия свободных заездов и квалификация. Гонка намечена на воскресенье.

Спорт Формула-1 Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Гран-при "Формулы-1" в Сочи
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