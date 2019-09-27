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27.09.2019 07:45
Рубрика: Спорт

Ленин стал соперником Бивола в чемпионском поединке

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Adam Hunger Фото: AP Photo/Adam Hunger
Фото: AP Photo/Adam Hunger

Россиянин Дмитрий Бивол проведет 12 октября защиту титула чемпиона мира по боксу по версии WBA в полутяжелом весе. Его соперником станет Ленин Кастильо из Доминиканской республики.

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Поединок между Биволом и Кастильо состоится в Чикаго. Об этом ТАСС сообщил руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Бивол завоевал этот титул в 2017 году, победив техническим нокаутом американца Седрика Агнью. С тех пор он пять раз успешно отстаивал чемпионский пояс. В последнем поединке в марте 2019 он единогласным решением судей победил американца Джо Смита-младшего.

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Россиянин провел на профессиональном ринге 16 боев, в которых одержал 16 побед, 11 из них - досрочно. Его оппонент провел 23 боя, одержал 20 побед (15 нокаутом). Два поединка Ленин Кастильо проиграл и в одном была зафиксирована ничья.

"Я считаю Кастильо достойным и сильным соперником, который обладает высокой и точной техникой боя. В прошлом году он провел поединок против американского боксера Маркуса Брауна. Это был зрелищный бой, я с нетерпением жду начала нашего", - сказал Бивол.

Спорт Спорт Бокс
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