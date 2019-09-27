Лукашенко направил приветствие участникам фестиваля Башмета

Получив постоянную прописку на гостеприимной белорусской земле, ХIV Международный фестиваль Юрия Башмета "стал неотъемлемой частью культурной политики страны и одним из лучших музыкальных проектов современности". Об этом говорится в приветствие президента Александра Лукашенко, текст которого 27 сентября приводит его пресс-служба.

Осенние дни музыкального форума, по мнению главы государства, "дают возможность людям приобщиться к шедеврам классического искусства, насладиться исполнительским мастерством выдающихся артистов, открыть для себя творчество ярких молодых талантов". Он выразил убежденность, что нынешний праздник, афишу которого украшают известные во всем мире имена, продолжит свои добрые традиции и порадует прекрасными концертами.

За две недели обладатели "Грэмми", всемирно известные композиторы и музыканты из России, Англии, Израиля и Испании выступят на трех ведущих площадках белорусской столицы, уточняют местные новостные порталы. Причем все девять концертов фестиваля Башмета - премьерные для Беларуси.

Кстати, уже в пятницу на сцену Дворца Республики выйдет, по оценке музыкальных экспертов, один из самых масштабных оркестров Европы - королевский филармонический оркестр Лондона. Ценители оркестра напоминают, что коллектив, в котором участвуют 80 музыкантов, работал не только над аранжировками "Пинк Флоид", АББА и "Квин". В их исполнении записан и гимн Лиги чемпионов УЕФА.

Среди приглашенных гостей фестиваля - всемирно известные исполнители. Турецкий пианист Фазыл Сай, эстонский композитор Энкки-Свен Тюйр и первая скрипка Испании Летиция Морено. К слову, она сыграет "Времена года" Пьяцолло на инструменте 1762 года. Кроме мировых премьер, организаторы включили в программу фестиваля и нестандартные проекты. В очередной раз в этом году станция метро "Петровщина" ночью переформатируется в музыкальную сцену.

А для тех, кто не успеет попасть на триумфальный марафон музыкального искусства, сообщают его организаторы, телеканал, "Беларусь 3" в течение октября покажет пять концертов, в том числе и закрытие фестиваля, на котором выступят обладатели "Грэмми" - "Солисты Москвы" и лично маэстро Юрий Башмет.