Лукашенко оценил успехи косметических предприятий страны

Первые два белорусские косметические предприятия - "Витэкс" и "Белита", на которых создан полный цикл производства продукции, посетил 27 сентября Александр Лукашенко, дав высокую оценку развитию отрасли. "Это образец того бизнеса, который надо иметь в Беларуси", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Президенту доложили о производственной деятельности и перспективах развития предприятий. Он ознакомился с процессом производства косметической продукции, ее ассортиментом, обратив внимание, что "Витэкс" успешно занимается и сельхозпроизводством.

Дело в том, что еще пятнадцать лет назад ЗАО "Витэкс" стало собственником убыточного хозяйства в Минской области, и на его базе был создан сельскохозяйственный филиал. В настоящее время это многопрофильное предприятие признано одним из лидеров среди хозяйств региона.

Вместе с торговыми домами и представительствами оба предприятия, на которых создан полный цикл производства - от разработки рецептуры до реализации через собственную товаропроводящую сеть, выступают на косметическом рынке как одна большая сеть. Кстати, торговая сеть насчитывает более 600 магазинов, отделов и секций, которые предлагают потребителям более двух тысяч видов продукции.

В настоящее время их изделия поставляется более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых Германия, Польша, Великобритания, Греция, Италия, Чехия, Сербия. В текущем году появились и новые регионы, где впервые была представлена продукция "Витэкс": Вьетнам, Палестина, Афганистан. Кроме того, ведутся переговоры с Турцией, Нигерией и Коста-Рикой, а всего в общем объеме поставок экспорт составляет 59 процентов.

Лукашенко продемонстрировали широкий спектр выпускаемой продукции. Он попросил передать каждой из присутствовавших на мероприятии женщин один из образцов продукции, пояснив, что все сувениры оплатит из собственных средств. Кроме того, президент пообещал полностью перейти на косметику отечественного производства, поручив правительству максимально способствовать продажам отечественной продукции как за рубеж, так и на внутреннем рынке. Он даже пообещал, что впредь никогда не будет пользоваться импортными средствами. "Даже если кто-то подарит, передарю. Свое надо использовать", - с патриотическим упором сказал глава государства.