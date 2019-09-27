Матвиенко не видит необходимости менять законодательство о митингах

"Я не вижу сегодня оснований менять законодательство в этой части", - сказала глава Совфеда.

При этом она допустила необходимость анализа правоприменительной практики. "Возможно, следует усилить ответственность за принятие неправомерных решений. Я думаю, что в рамках диалога власти и общества мы выправим все это", - заявила сенатор.

Она подчеркнула, что протест в обществе вызывает именно неправомерные решения силовиков и судей. "Когда допускают ошибки или следственные органы, или суды, (там тоже есть человеческий фактор), когда назначается не адекватное степени содеянного наказание, это вызывает у наших граждан протест", - сказала она.

Валентина Матвиенко считает, что это говорит о сформировавшемся гражданском обществе в России и наличии диалога с властью. "Согласитесь, власть слышит гражданское общество, все последнее время это показывает, власть адекватно реагирует", - сказала она.

При этом глава Совфеда подчеркнула, что правоохранительные органы, обеспечивающие порядок на митингах, обязаны также соблюдать законодательство и не допускать чрезмерного применения силы.

"История с женщиной, которую на митинге ударили в живот, до сих пор во мне сидит. Слов нет. Думаю, как и у многих неравнодушных граждан. Такие действия недопустимы", - заявила она.

При этом, считает председатель СФ, недопустимо и поведение провокаторов на митингах, которые применяют силу против сотрудников правоохранительных органов.