Матвиенко не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пока не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Такое мнение она высказала в интервью РИА Новости.

"Думаю, что пока условий для этого нет, но обсуждать, организовать движение в эту сторону, я думаю, можно", - сказала она.

По мнению главы Совфеда, условием для сокращения рабочей недели должно стать повышение производительности труда. "Поэтому, возможно, здесь прежде всего надо послушать бизнес, предпринимательское сообщество", - считает Валентина Матвиенко.