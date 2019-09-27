Медведев: Малый бизнес способен обеспечить работой 50% населения

Малый бизнес должен обеспечивать работой половину населения страны, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Национальные проекты предполагают к 2024 году довести показатель до 32 процентов.

Глава правительства провел рабочую встречу с президентом "Опоры России" Александром Калининым и обсудил, каким образом российский малый и средний бизнес может способствовать достижению национальных целей развития.

За последние четыре года вклад малого бизнеса в валовой продукт страны вырос с 18 до 22,3 процента. По данным Росстата, приведенным руководителем "Опоры", в прошлом году оборот малых и средних предприятий вырос на 10 процентов; кредитный портфель, по цифрам ЦБ, - более чем на 11 процентов.

Кабинет министров для поддержки малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы запустил отдельный национальный проект. Одна из его целей - рост численности занятых в сфере МСП с 19 до 25 миллионов человека к 2024 году, с 22 до 32 процентов. Такое увеличение показателя на 10 процентов Калинин считает очень серьезной задачей, требующей принятия дополнительных мер.

- Это все равно не предел, - заметил на это Дмитрий Медведев. - В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50 процентов от числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним.

Для помощи малому и среднему предпринимательству правительство в ближайшие шесть лет планирует направить 481,5 миллиард рублей, в 2019 году - 69 миллиардов. "Никогда такой серьезной поддержки из бюджета Российской Федерации малое и среднее предпринимательство не получало", - подчеркнул президент бизнес-организации. Его же назначили руководителем федерального проекта по популяризации предпринимательской деятельности. "На данный момент мы вместе с министерством экономики Российской Федерации провели все необходимые тендеры. Деньги в регионы поступили еще в апреле. То есть идет реализация и на региональном, и на федеральном уровне", - рассказал Александр Калинин. Совместно с правительством и Корпорацией малого и среднего предпринимательства удалось обеспечить государственные заказы со стороны госкомпаний на сумму не менее 3,2 триллиона рублей ежегодно.

Эксперты от бизнес-сообщества включены в рабочие группы, занимающиеся проработкой механизма "регуляторной гильотины" в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. "Мы с энтузиазмом восприняли информацию, что с 1 января как минимум 20 тысяч устаревших нормативно-правовых актов Советского Союза прекратят свое существование, - поделился глава "Опоры России" эмоциями предпринимателей. - Мы не останавливаемся на достигнутом и будем работать в течение года, чтобы все эти нормативные требования к малому и крупному бизнесу были устранены".