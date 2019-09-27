Медведев подписал ряд поручений в области здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев расписал ряд поручений по итогам дискуссии с бизнесменами и экспертами, прошедшей в рамках прямого эфира программы "Диалог" на телеканале "Россия 24". Разговор шел о методах исполнительной власти для достижения национальных целей развития.

Блок распоряжений министерствам и ведомствам коснулся вопросов здравоохранения. Так, со следующего года правительство увеличит финансирование программы родового сертификата. Его стоимость вырастет с 11 до 12 тысяч рублей для оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности.

Дополнительные средства кабинет министров в следующем году направит в регионы на увеличение объемов дорогостоящих диагностических исследований, проводимых в амбулаторных условиях. Это не менее 12,7 миллиарда рублей.

Еще по 14,5 миллиарда рублей ежегодно поручено предусмотреть в бюджете на 2020-2022 годы для лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах.

Наконец, министерство промышленности и торговли вместе с министерством здравоохранения займутся законодательным решением проблем регулирования порядка выписки и назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также порядка их ввоза в страну до начала собственного производства.