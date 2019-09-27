Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе

За нарушения, повлекшие вред здоровью граждан, работу ресторанов и кафе будут приостанавливать в административном порядке.

Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам дискуссии с экспертами и бизнесменами в эфире программы "Диалог" поручил министерству юстиции и министерству экономического развития подготовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях для административного приостановления деятельности заведения, если нарушения в его работе причинили вред здоровью граждан.

Одновременно глава правительства согласился подумать о некоторых послаблениях для работы заведений общественного питания. В частности, ведомства рассмотрят возможность пересмотра ряда санитарных норм и перехода к применению в сфере организации питания населения требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза. А в трех регионах страны - Москва, Татарстан и Калининградская область - с 1 января 2020 года может начаться эксперимент по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при санитарно-эпидемиологическом надзоре в отношении безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общепита.