Медведев утвердил комплекс мер по профилактике детских суицидов

Комплекс мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних граждан утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Большой объем работы предстоит проделать педагогам и психологам, а также школьным врачам. Для этого с ними предстоит провести обучающие семинары, после чего они и займутся профилактическими мероприятиями со школьниками и их родителями. В частности, речь идет о развитии "позитивного мышления" и тренингах по "профилактике суицидальных настроений и формированию позитивного мировоззрения". К этой деятельности также привлекут социально ориентированные НКО.

Значительная роль в комплексе мер отводится мониторингу интернета - для дальнейшей блокировки суицидального контента и призывов к совершению самоубийств. Проверять будут и СМИ.

Профилактику этого явления особенно усилят в структуре уголовно-исполнительной системы.

Федеральные органы исполнительной власти, которые ответственны за реализацию комплекса мер, будут ежегодно отчитываться о результатах перед Министерством здравоохранения - до 25 февраля. Минздрав, в свою очередь, обязан до 25 марта представлять доклад о ходе работ в Минпросвещения. Итоговый доклад ведомств должен быть представлен правительству РФ.

Напомним, в 2018 году количество случаев суицида несовершеннолетних выросло по сравнению с 2017-м с 692 до 788.