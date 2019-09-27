Мексиканского прокурора в США осудили на 20 лет за наркоторговлю

В США суд приговорил Эдгара Вейтию, бывшего прокурора мексиканского штата Наярит, к 20 годам заключения в американской тюрьме, передает РИА Новости со ссылкой на издание Financiero. Экс-прокурор признан виновным в наркоторговле.

"Власти США выяснили, что наркокартель, который поставлял в страну кокаин, героин и метамфетамин, с 2013 года платил чиновнику взятки вплоть до момента ареста в 2017 году", - выяснили журналисты Financiero.

Вейтию удалось задержать в 2017 году, когда он был на территории США в городе Сан-Диего. Сам он после допросов признался, что за деньги "принимал меры для предотвращения ареста преступников или освобождения из-под стражи" и даже предоставлял наркомафии ресурсы правоохранительной системы, включая прослушку телефонов.