"Метро 2033" стало бесплатным в Epic Games Store

В Epic Games Store после эпичной, уж простите за каламбур, раздачи целых шести игр про Бэтмена ростер бесплатных игр снова перешел на привычную модель работы.

Все зарегистрированные пользователи в течение недели могут бесплатно добавить к себе на аккаунт обновленную версию FPS по вселенной Дмитрия Глуховского Metro: 2033 Redux. Кроме того, на вышедшую в феврале этого года Metro Exodus сейчас действует 33% скидка, и ее цена по акции составляет 1339,33 рублей.

Второй проект, который навсегда и на безвозмездной основе можно добавить в игровую библиотеку - Everything. На первый взгляд, это очередная игра "не для всех", своеобразный артхаус от мира видеоигр, в котором геймерам предстоит ни много ни мало "Стать Вселенной!", "кем и чем угодно, от животных и планет до галактик и не только". Описание выглядит настолько же странно, как и геймплей в трейлерах, но при условии, что денег за это не берут - можно иногда попробовать поиграть и в такое.

Раздача продлится до 3 октября, следующей бесплатной игрой станет Minit.