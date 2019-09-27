МИД РФ не связывает высказывания Малахова с отношениями с Киргизией

В российском МИД не стали связывать ситуацию вокруг высказываний телеведущего Андрея Малахова с двусторонними отношениями РФ и Киргизии. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

"Точка зрения Андрея Малахова - это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ. К двусторонним межгосударственным отношениям эта ситуация отношения не имеет", - заявили на Смоленской площади.

В МИД РФ также отметили, что представителя российского посольства не вызывали в киргизское внешнеполитическое ведомство из-за программы Малахова. Передачу обсудили в ходе планового рабочего контакта.

Ранее сообщалось, что МИД Киргизии вызвал советника-посланника посольства РФ в Бишкеке, где ему была высказана озабоченность словами Малахова о московском ДТП, в совершении которого обвинили гражданина Киргизии Исламбека Акбарова.

ДТП произошло 8 июля на Фрунзенской набережной. Мотоцикл, которым управлял Александр Маругов, 25-летний сын миллиардера Владимира Маругова, столкнулся с такси, за рулем которого был 22-летний Акбаров. Мотоциклист скончался. Таксиста арестовали по обвинению в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека. Впоследствии, когда произошедшее обсуждали в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир", ведущий высказал предположение, что Акбаров мог специально устроить аварию за денежное вознаграждение. Подобные высказывания вызвали волну негодования в соцсетях со стороны киргизских граждан.