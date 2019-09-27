МИД РФ: Пауза в диалоге США и КНДР заканчивается

Пауза в диалоге Соединенных Штатов и КНДР, очевидно, подходит к концу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Судя по всему, пауза, возникшая в американо-корейском диалоге на рабочем уровне, подходит к концу", - рассказал Моргулов в интервью РИА Новости.

Дипломат также отметил, что в ходе регулярных контактов с Вашингтоном и Пхеньяном Москва всякий раз убеждает их быть более конструктивными и гибкими, стремиться к поиску точек соприкосновения и перестать зацикливаться на односторонних требованиях. Моргулов добавил, что Россия будет продолжать активно способствовать снижению напряженности и налаживанию политико-дипломатического процесса на Корейском полуострове.

Напомним, что по итогам саммитов США и КНДР обе стороны договорились о денуклеаризации и нормализации отношений. Пхеньян и Сеул также проводили четыре своих саммита. Однако несмотря на это переговоры по обоим направлениям зашли в тупик, потому что КНДР обвиняет США в бездействии в ответ на ее обещанные шаги по денуклеаризации, а Вашингтон требует от Северной Кореи более действенных мер.