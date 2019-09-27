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27.09.2019 15:37
Рубрика: Власть

Минобороны: Боевики в Сирии совершенствуют дроны для атак на наши базы

Текст: Иван Петров
Террористы постоянно совершенствуют беспилотные летательные аппараты, с помощью которых боевики регулярно пытаются совершить атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом в пятницу журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, террористы стараются увеличить дальность и поражающую способность своих беспилотников.
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Генерал рассказал, что российские специалисты тщательно изучают микросхемы и флэш-карты с обезвреженных российскими комплексами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы дронов террористов. "Имеются абсолютно точные данные, откуда они запускались, как шли и куда должны были выйти. При этом система управления, навигации и сброса боеприпасов требует серьезной технической подготовки от тех, кто участвует в их подготовке. Ведь все рассчитано по координатам до секунд", - пояснил Конашенков.

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
Какие дроны используют боевики в Сирии

"От раза к разу террористы пытаются совершенствовать свои беспилотные летательные аппараты. Это, прежде всего, касается систем навигации и управления, и в меньшей степени - систем сброса", - уточнил генерал.

По его словам, хоть на первый взгляд летательные аппараты боевиков выглядят и неказисто, собраны они все по одинаковым лекалам и абсолютно идентичны.

"Не вызывает сомнений, что к террористам попали технологии, касающиеся сборки системы управления, системы навигации, системы сброса боеприпасов в назначенном районе, подчеркиваю, большой дальности - на сотни километров. Заметно, что у террористов есть схема сборки. Что же касается начинки, то она постоянно разная", - рассказал Конашенков.

Генерал пояснил, что раньше террористы использовали беспилотники, которые управляются непосредственно операторами, а теперь используют преимущественно дроны, в которые закладывается задание, и они летят по заданному маршруту.

Еще год назад, по словам Конашенкова, например, не было такого, что ряд беспилотников при массированном налете выступает в роли дронов управления. На некоторых беспилотниках, кроме того, установлен прибор воздушного давления - это говорит о том, что у беспилотников постоянно идет обмен информацией о высоте и координатах. У некоторых появились видеокамеры, поскольку, отметил военный, террористы любят фиксировать, когда удаются их коварные замыслы.

"Они летят не по прямой, постоянно маневрируют по высоте, азимуту, меняют постоянно курс. Причем их дальность уже составляет до 250 километров, высота - до 4,5 км", - сказал Конашенков.

По его словам, если у беспилотников раньше была одна емкость с топливом, которая позволяла дрону лететь на расстояние до 120 километров, то сейчас боевики крепят две, причем вторая намного больше, соответственно, запас хода как минимум увеличивается вдвое. Также террористы располагают электрическими дронами, дальность которых до 50 км.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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"Такие беспилотники - очень серьезное и опасное оружие, которое характеризуется непредсказуемостью полета, а самое главное - у них очень маленькая отражающая поверхность, потому что в основном они сделаны из пластика или дерева, и только очень маленькая часть может давать сигнал для радиолокатора. Но наши средства ПВО все равно их эффективно обнаруживают и уничтожают", - подчеркнул Конашенков.

"Один комплекс "Панцирь-С1", как и "Тор-М2", может обстреливать одновременно 4 цели, а у нас, как вы заметили их не один и не два. Система противовоздушной обороны аэродрома Хмеймим и пункта обеспечения в Тартусе комплексная, эшелонированная и позволяет надежно защитить все российские объекты. В нее входят как комплексы ближнего действия "Панцирь-С1" и "Тор-М2", так и дальнего - С-400. Все они заведены в единую систему ПВО через автоматизированную систему управления", - рассказал Игорь Конашенков, добавив, что туда также заведена вся информация с радиолокационной станции "Подлет".

Еще одной из составляющих системы ПВО российской группировки в Сирии является истребительная авиация, в частности Су-35.

"Все наши зенитные ракетные комплексы и самолеты доказали свою бесспорную эффективность и высокую надежность в любых климатических условиях. Наши средства ПВО доказали на практике, что они могут не только обнаруживать такие цели, как реактивные снаряды и беспилотники, но и эффективно их уничтожать. Кроме того, они способны уничтожить крылатые ракеты, а комплексы С-400 - и баллистические цели", - резюмировал российский генерал.

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