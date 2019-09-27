Минск и Москва перейдут на электронную ветеринарную сертификацию

Решение о запуске с октября текущего года пилотного проекта по взаимному прекращению выдачи ветеринарных сопроводительных документов с использованием бланков с особой степенью защиты принято на переговорах по интеграции информационных систем Союзного государства. Правда, переход на электронную ветеринарную сертификацию при перемещении животноводческой продукции между Беларусью и Россией будет поэтапным. Информация об этом размещена 27 сентября на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Согласно принятому документу, с 10 октября перемещение свинины, а с 1 декабря 2019-го - готовой мясной продукции из свинины, говядины и птицы, между Беларусью и Россией будет проводиться в сопровождении электронных ветеринарных документов. При этом будут дополнительно выдаваться ветсертификаты, оформленные на обычной бумаге, содержащей QR-код, без использования бланков с особой степенью защиты.

"Переход на электронную ветеринарную сертификацию при взаимной торговле между двумя странами позволит хозяйствующим субъектам сократить финансовые затраты, связанные с оплатой бланков ветеринарных сертификатов, и обеспечит прослеживаемость продукции от поля до прилавка", - пояснили в Россельхознадзоре.