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Рубрика: Экономика

Мишустин: С 2020 года к налоговому мониторингу подключатся 95 крупных компаний

Текст: Юлия Кривошапко

С 1 января 2020 года крупнейшая судоходная компания России ПАО "Совкомфлот"" и ее подразделение по обслуживанию проектов на континентальном шельфе ООО "СКФ Шельф" присоединятся к налоговому мониторингу. В целом, со следующего года он будет проводиться уже в отношении 95 компаний, которые обеспечивают 30 процентов поступлений в федеральный бюджет, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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Договоренности о подключении к налоговому мониторингу двух новых компаний были оформлены на рабочей встрече Михаила Мишустина, председателя совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергея Франка и генерального директора компании Игоря Тонковидова.

Для расширенного информационного взаимодействия с налоговым органом компании группы "СКФ" предоставят удаленный доступ к своим учетным системам. Это позволит специалистам налоговой службы быстро и эффективно контролировать миллионы операций практически в режиме реального времени и даст возможность кардинально трансформировать процесс налогового контроля, отказавшись от истребования документов.

Фото: Валерий Сомкин
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В налоговом мониторинге организации на постоянной основе предоставляют ФНС доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, а также к системам внутреннего контроля. Такой подход позволяет сократить трудозатраты компании на сопровождение налоговых проверок на 30 процентов. Также в два раза снижаются резервы по неопределенным налоговым позициям, что непосредственно сказывается на финансовых показателях компании. Кроме того, для минимизации налоговых рисков организация может на этапе планирования сделки запросить мнение налогового органа. Применение его позиции по порядку налогообложения гарантирует отсутствие пени и штрафов.

По словам Михаила Мишустина, за четыре года бизнес успел оценить преимущества оперативного взаимодействия с налоговыми органами. С 2016 года количество участников налогового мониторинга увеличилось в 14 раз.

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