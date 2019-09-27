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Рубрика: Власть

МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Текст: Иван Петров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство внутренних дел разработало поправки в закон "О полиции", согласно которым за оскорбления в Сети сотрудников полицейского ведомства будет предусмотрена административная ответственность. Уведомление о подготовке изменений в пятницу появилось на портале проектов нормативно-правовых актов.

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Планируется установить административную ответственность за посягательства на неприкосновенность чести и достоинства полицейских. Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.

В МВД так объясняют необходимость введения ответственности за сетевые оскорбления - в целях "защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции и от распространения сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".

Фото: iStock
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Какая именно будет введена ответственность для нарушителей, не указывается. Как правило, к административным наказаниям относятся штрафы и административный арест.

Отмечается, что проект разработан по поручению министра внутренних дел России и понадобился для "реализации прав, предоставленных сотрудникам полиции, выступающим в качестве представителя государственной власти и находящимся под защитой государства".

Запланированный срок вступления в силу нормативно-правового акта - январь 2020 года.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Закон "О полиции"
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