МВФ назвал помехи для роста экономики Украины

Экономическому росту на Украине мешает коррупция, слабая бизнес-среда и неэффективная работа госпредприятий. К такому выводу пришли в миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине.

"Рост (экономики) сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и доминированием неэффективных госпредприятий или олигархов в значительной части экономики, что сдерживает конкуренцию и инвестиции", - говорится в отчете миссии.

В тексте также отмечается, что обсуждение новой программы помощи Киеву продолжится в ближайшие недели.