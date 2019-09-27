На пляжах северо-востока Бразилии обнаружены неопознанные нефтяные пятна

Нефтяные пятна неизвестного происхождения были обнаружены на 99 пляжах северо-востока Бразилии. Очаги загрязнения оказались разбросанными на две тысячи километров береговой линии.

Сообщения о первых обнаруженных нефтяных пятнах начали поступать еще второго сентября. Однако с каждым днем вплоть до четверга их число, как и территориальный охват, продолжали увеличиваться.

Бразильский институт окружающей среды провел химический анализ выявленных образцов. Оказалось, что все они идентичны и речь идет именно о сырой нефти.

В государственной нефтяной корпорации Petrobras, которой были переданы на анализ найденные образцы, заявили, что по своему составу они не соответствуют нефти, добытой из месторождений на территории Бразилии.

"Это густая нефть. Она может быть сброшена с одного из кораблей после очистки резервуаров. Многие продолжают это делать. И скорее всего она попала в океаническое течение", - рассказал бразильскому новостному порталу G1 координатор профсоюза работников нефтяной промышленности штатов Пернамбуку и Параиба Рожерио Алмейда. Он также добавил, что, несмотря на запрет этой практики, многие корабли продолжают сбрасывать отходы в открытом море.

На пляжах четырех из восьми пострадавших штатов северо-востока страны защитники окружающей среды обнаружили девять морских черепах, полностью покрытых нефтяной пленкой. И только двух из них удалось спасти.

В ближайшие дни Бразильский институт окружающей среды совместно с компанией Petrobras приступит к очистке загрязненных пляжей. А пока специалисты института рекомендуют туристам и местным жителям обходить нефтяные пятна стороной и оповещать обо всех обнаруженных очагах загрязнения.