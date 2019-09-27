На высокий пост в Пентагоне назначен обвиненный в харрасменте генерал

Генерал ВВС Джон Хайтен большинством голосов сенаторов США утвержден в должности зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hill.

Назначение произошло несмотря на то, что высокопоставленный военный обвинялся в сексуальном домогательстве к подчиненной - полковнику Кэтрин Сплетстосер. Расследование было завершено в июле и в итоге Хайтена решили не привлекать к трибуналу​​​

За кандидатуру Хайтена проголосовали 77 членов сената, против - 22.

"У меня нет сомнений, что генерал Хайтен - лучший кандидат на должность второго по рангу военного в стране", - так прокомментировал итоги голосования глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Джим Инхоф.