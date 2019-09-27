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Рубрика: Культура

Оперой "Турандот" театр "Лисео" отметит 20-ю годовщину своего возрождения

Текст: Валерий Кичин
Фото: Пресс-служба театра "Лисео" Фото: Пресс-служба театра "Лисео"
Фото: Пресс-служба театра "Лисео"

Знаменитый барселонский Гран-театр "Лисео" открывает сезон 7 октября той самой оперой "Турандот" Джоаккино Пуччини, с которой связаны трагические для него события. Ее премьера должна была выйти в 1994 году, но по неосторожности кого-то из служащих вспыхнул занавес, огонь мгновенно охватил историческое здание, театр выгорел дотла. Город тогда сделал все, чтобы восстановить свой главный театр во всей его роскоши, и в 1999 году - ровно 20 лет назад - "Лисео" открылся вновь той же "Турандот". И теперь новой постановкой роковой оперы "Лисео" начинает свой очередной сезон, отмечая таким образом 20-ю годовщину своего возрождения из пепла.

Фото: Предоставлено пресс-службой Всероссийского театрального марафона
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Театр этот - гордость Барселоны - поистине легендарен: стены его зала, рассчитанного на 2300 мест, слышали голос Шаляпина, здесь проходили Русские сезоны Дягилева, на этой сцене происходил первый взлет талантов Хосе Каррераса и Монтсеррат Кабалье… Он построен в 1847 году, и с той поры его преследовали несчастья. Уже через 14 лет после торжественного открытия в зале вспыхнул первый пожар, нанесший зданию непоправимый ущерб - его пришлось капитально перестраивать. На открытии сезона 1893 года во время представления в зале взорвались бомбы, заложенные анархистами, - погибло более двадцати человек, было много раненых. Сегодня театр восстановлен во всем блеске и сам по себе являет произведение искусства; по случаю юбилея существенно обновлен его фасад.

Фото: Ирина Штольба
Волковский театр получил статус ценного объекта культурного наследия

Новая "Турандот", как обещают, станет сенсацией. Режиссер Франк Ало известен как мастер видеоарта и в совершенстве владеет новыми сценическими 3D-технологиями. Зрителей ждет постановка в стиле хайтек с обилием визуальных метафор и участием роботов: по выражению режиссера, на сцене возникнет "виртуальный мир тотального контроля за каждым, словно для того и созданный, чтобы ловить нас, как мух". Дизайн сцены будет постоянно меняться, как на мониторе видеоигры, подчиняясь воле невидимого игрока. Зрителям выдаются очки виртуальной реальности, и они смогут в самом буквальном смысле слова "войти" в действие последней трагической оперы Пуччини. В международной команде солистов - сопрано Ирен Теорин из Швеции, Эрмонела Яхо из Албании, Анита Хартиг из Румынии и Лиз Линдстром из США, теноры Грегори Кунде из США и Хорхе де Леон с Гран-Канарии; за дирижерским пультом испанец Хосеп Понс.

Культура Театр Музыкальный театр Кино и театр с Валерием Кичиным
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