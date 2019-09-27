Палата представителей отклонила резолюцию республиканцев против импичмента Трампу

Палата представителей конгресса США, возглавляемая демократами, в пятницу отклонила республиканскую резолюцию, не одобряющую официальное расследование импичмента президенту Дональду Трампу.

Как сообщает Reuters, голосование прошло, в основном по партийной линии, при раскладе 222 демократа против резолюции, 184 республиканцев - за. Сама резолюция была представлена представителем Кевином Маккарти, лидером республиканцев в палате представителей.

Внесение резолюции в конгресс и голосование подчеркивают глубокую пропасть, существующую в палате представителей между демократами и республиканцами связи с усилиями по расследованию вопроса импичмента президенту-республиканцу.

Трамп резко отреагировал на выступления демократов, статьи в СМИ и информаторов, муссирующих украинский вопрос. Он написал серию твитов и ретвитов, осуждающих их. В первую очередь, председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого, как говорилось выше, обвинил в мошенничестве. Трамп написал, что версия разговора с Зеленским, которую изложил Шифф перед конгрессменами, значительно отличается от той, что обнародовал Белый дом. Таким образом, уточнил президент США, Шифф, его ярый противник, исказил суть разговора, рассказав о нем в выгодном для него свете. "Поэтому Адам Шифф солгал конгрессу и пытался обмануть американскую публику, - заявил глава государства. - Он занимается этим уже два года. Я призываю его немедленно уйти в отставку из-за этого мошенничества!".

За несколько часов Трамп написал около 45 сообщений в Twitter, что является необычно высоким показателем даже для него и показывает то, насколько он был разъярен.

Как полагают эксперты, слушания в конгрессе, которые грозят растянуться на несколько месяцев, омрачают и без того ограниченную политическую программу президента и усиливают дальнейшую поляризацию страны. Некоторые из советников Трампа оказывают давление на Белый дом, чтобы выработать более организованный ответ демократам, наподобие того, который предпринял президент Билл Клинтон, когда республиканцы из палаты представителей пытались привлечь его к ответственности в 1998 году.

В пятницу The New York Times первой сообщила о том, что "разоблачитель" работает в ЦРУ и хорошо знаком с "сутью украинского кризиса".

Трамп пригрозил "чиновнику", который, по его словам, предоставил секретные сведения информатору. "Кто тот человек, который дал информатору эти сведения? Потому, что это близко к шпионажу, - сказал Трамп в аудиозаписи, опубликованной The Los Angeles Times. - Вы знаете, что мы делали в старые времена, когда мы были умными? Правильно. Шпионы и измена, мы привыкли справляться с этим немного иначе, чем сейчас".