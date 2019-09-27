Песков опроверг слова Саакашвили про "планы" воссоздать СССР

У России нет планов воссоздать Советский Союз к 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так в Кремле прокомментировали соответствующее заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который, по данным грузинских СМИ, заявил, что у президента России якобы есть планы по воссозданию СССР.

"Нет, таких планов нет", - сказал Песков РИА Новости.

Также пресс-секретарь российского президента не подтвердил переговоры о якобы придании Грузии нейтрального статуса и неприсоединению к НАТО и ЕС. О таких переговорах также сообщил Саакашвили.