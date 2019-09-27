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27.09.2019 13:26
Рубрика: Власть

Песков рассказал об отношении Владимира Путина к курению

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступает за здоровый образ жизни и не одобряет курение. В его окружении почти никто не подвержен этой вредной привычке.

Фото: iStock
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"Остались считанные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В целом это весьма сейчас непопулярно, что отрадно", - добавил он.

"Президент всегда не приветствовал курение, он сторонник здорового образа жизни", - напомнил пресс-секретарь главы государства.

"Все коллеги, служащие и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, практически никто не курит", - также сообщил Песков.

Власть Работа власти Президент Борьба с курением
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