Порошенко не пришел на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе

Экс-президент Украины Петр Порошенко пропустил допрос в Госбюро расследований по делу об "организации перехода кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив". Об том в эфире телеканала "Наш" сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.

В этот раз бывший украинский президент должен был выступить в роли свидетеля.

Как рассказал адвокат Порошенко, его подзащитный сейчас находится за рубежом, однако, по словам Ивановой, дата допроса была известна заранее.

Пресс-секретарь также отметила, что другие участники инцидента, в том числе военные, нарушившие российскую границу, уже были опрошены.

Напомним, что в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Предупреждения Пограничной службы ФСБ РФ и Черноморского флота были проигнорированы. В итоге нарушителей задержали. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, вызванной низким рейтингом Порошенко накануне выборов. Седьмого сентября 2019 года нарушивших границу украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.

На данный момент на Петра Порошенко на Украине заведено свыше десятка уголовных дел. Бывший президент страны обвиняется в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти (вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей). Однако это не помешало ему отправиться за границу на отдых с семьей.