Посол РФ: Конференция "Память победителей" - преграда для перекраивания истории

В сербской столице прошла первая международная конференция "Память победителей", объединившая координаторов движения "Бессмертный полк" из 55 стран. Признательны руководству Сербии и руководству Белграда за ее организацию, подчеркнул посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"Это мероприятие - важная веха в развитии подлинно народной дипломатии, мощная волна которой становится преградой для попыток утвердить ложную картину прошлого, произвольно перекроить историю и современность, - написал в Twitter высокопоставленный дипломат. - Это также показатель авторитета Сербии на международной арене, высокого уровня взаимопонимания и сотрудничества в отношениях между нашими странами".

Напомним, что по инициативе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" в Белграде 25-26 сентября прошла первая Международная конференция "Память победителей", в которой приняли участие более 100 организаторов шествия Бессмертного полка из 55 стран ближнего и дальнего зарубежья со всех континентов. Мероприятие было приурочено к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистских захватчиков - 20 октября 1944 года.

Согласно информации РИА Новости, по ее итогам была принята резолюция, в рамках которой зафиксированы предложения делегатов по основным вопросам в организации и дальнейшего развития движения, обозначена недопустимость разрушения исторических памятников, посвященных жертвам нацизма, важность поддержания интереса подрастающих поколений к изучению истории своей семьи, содействия объективному исследованию и изложению истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.

"Участники международной конференции "Память победителей" призывают всех выйти в день 75-летнего юбилея Великой Победы на шествие "Бессмертного полка", чтобы напомнить миру о самой страшной войне в истории человечества и о том времени, когда никакие политические и идеологические разногласия не помешали нашей общей победе", - говорится в итоговом документе, утвержденном на конференции.

Между тем шествие Бессмертного полка является одной из самых массовых общественных акций в мире, посвященных сохранению исторической и семейной памяти, памяти об участниках Второй мировой войны, спасших мир от нацистской чумы. Впервые в истории организаторы шествия Бессмертного полка из разных стран мира собрались вместе за пределами Российской Федерации с целью консолидации участников движения и выработки единых действий, способствующих поддержанию чувства взаимосвязи с исторической родиной среди наших соотечественников, проживающих за рубежом, увековечению памяти погибших за свободу своей страны, мерах по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны.