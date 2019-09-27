Посол РФ: Конференция "Память победителей" - преграда для перекраивания истории

Новости

В Крыму грузовик снес путепровод на трассе "Таврида" 10:47
Жест рукой "ОК" включен в США в список экстремистских символов 10:44
На Дону ребенок лишился руки из-за ошибки врачей 10:30
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке 10:26
В Екатеринбурге пассажира рейса во Вьетнам задержали за дебош 10:22
В Крыму лжеперевозчик похитил из бюджета 17 миллионов рублей 10:15
Заммэра Москвы попросил горожан сообщать об отсутствии тепла в квартирах 10:10
Двукратный чемпион мира по борьбе вызвал Нурмагомедова на поединок 10:09
Хабаровск отметит День тигра по-своему 10:02
Внедорожник Chevrolet Niva получил бюджетную версию 10:01
Константин Чуйченко: "Амурский тигр" подарит приморскому селу детский сад 09:57
На юге Киргизии задержали граждан США с наркотиками 09:56
Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин 09:48
В Японском море вновь задержаны браконьеры из КНДР 09:41
На Урале в частном доме нашли тела трех человек 09:35
Аксенов позвал крымчан в министры 09:29
МВФ назвал помехи для роста экономики Украины 09:28
Житель Барнаула получил 14 протоколов от полиции за ночь 09:28
В Башкирии на видео сняли покос травы в снегопад 09:16
Российский космический спутник встал на боевое дежурство 09:13
Число россиян, сортирующих мусор, выросло почти втрое 09:08
Видео: байкер-лихач сделал сальто, налетев на легковушку 09:05
В России появится лазерный полигон 09:04
Медведев подписал ряд поручений в области здравоохранения 08:57
Двойник Hyundai Santa Fe от Haima засветился в базе Роспатента 08:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 09:55
Рубрика: В мире

Посол РФ: Конференция "Память победителей" - преграда для перекраивания истории

Текст: Александр Борисов (Белград)
В сербской столице прошла первая международная конференция "Память победителей", объединившая координаторов движения "Бессмертный полк" из 55 стран. Признательны руководству Сербии и руководству Белграда за ее организацию, подчеркнул посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Это мероприятие - важная веха в развитии подлинно народной дипломатии, мощная волна которой становится преградой для попыток утвердить ложную картину прошлого, произвольно перекроить историю и современность, - написал в Twitter высокопоставленный дипломат. - Это также показатель авторитета Сербии на международной арене, высокого уровня взаимопонимания и сотрудничества в отношениях между нашими странами".

Напомним, что по инициативе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" в Белграде 25-26 сентября прошла первая Международная конференция "Память победителей", в которой приняли участие более 100 организаторов шествия Бессмертного полка из 55 стран ближнего и дальнего зарубежья со всех континентов. Мероприятие было приурочено к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистских захватчиков - 20 октября 1944 года.

Фото: Александр Борисов
Сербия требует адекватной оценки усташского террора и осуждения фашизма

Согласно информации РИА Новости, по ее итогам была принята резолюция, в рамках которой зафиксированы предложения делегатов по основным вопросам в организации и дальнейшего развития движения, обозначена недопустимость разрушения исторических памятников, посвященных жертвам нацизма, важность поддержания интереса подрастающих поколений к изучению истории своей семьи, содействия объективному исследованию и изложению истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.

"Участники международной конференции "Память победителей" призывают всех выйти в день 75-летнего юбилея Великой Победы на шествие "Бессмертного полка", чтобы напомнить миру о самой страшной войне в истории человечества и о том времени, когда никакие политические и идеологические разногласия не помешали нашей общей победе", - говорится в итоговом документе, утвержденном на конференции.

Между тем шествие Бессмертного полка является одной из самых массовых общественных акций в мире, посвященных сохранению исторической и семейной памяти, памяти об участниках Второй мировой войны, спасших мир от нацистской чумы. Впервые в истории организаторы шествия Бессмертного полка из разных стран мира собрались вместе за пределами Российской Федерации с целью консолидации участников движения и выработки единых действий, способствующих поддержанию чувства взаимосвязи с исторической родиной среди наших соотечественников, проживающих за рубежом, увековечению памяти погибших за свободу своей страны, мерах по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны.

В мире Европа Сербия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кабмин пересмотрит подходы к формированию потребительской корзины
СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков
Косачев оценил новую концепцию нацбезопасности Латвии
Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Роскачество предлагает расширить список запрещенных в России пестицидов