Правительство Китая выпустило книгу о стране и мире

Во введении авторы констатируют: Китай вступил в новую эпоху развития, и влияние страны на мир никогда не было так всеобъемлюще, глубоко и долгосрочно, как сегодня. Внимание мира к Китаю никогда не было таким широким, глубоким и сосредоточенным. За последние 70 лет под руководством Коммунистической партии КНР пережила грандиозные перемены и сотворила чудо развития, беспрецедентное в истории человечества. Китай за несколько десятилетий прошел тот путь развития, что занял у развитых стран несколько веков, подчеркнуто в Белой книге.

Китай стал второй по величине экономикой в мире, почти 1,4 миллиарда китайцев избавились от дефицита в материальном аспекте и их жизнь в целом достигла среднезажиточного уровня. Это значительный прогресс в человеческом обществе и огромный вклад, внесенный Китаем в мир и его развитие, говорится в издании.

Китай остается крупнейшей развивающейся страной в мире с огромным населением и экономической базой, которая нуждается в дальнейшем укреплении. Авторы резюмируют: основные реалии Китая остаются неизменными. Китай по-прежнему сталкивается с множеством серьезных вызовов, и китайский народ все еще должен в дальнейшем упорно бороться.