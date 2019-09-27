Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель грубо оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос главе государства. Об этом рассказал журналист Михаил Ткач.

"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопросы первому лицу! Как это называется? Свобода слова?" - написал Ткач на своей страничке в Facebook.

К посту он прикрепил скриншоты, на которых видно, как Мендель и охранники Зеленского отталкивают журналиста Сергея Андрушко, приблизившегося к президенту, чтобы задать вопрос.

"Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну так вот вам пара скринов из "новой страны", - написал Ткач.

Он также добавил, что Зеленский должен сам подавать пример того, как нужно вести себя со СМИ.