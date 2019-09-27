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Рубрика: В мире

Принц Гарри прошел по минному полю в Анголе по пути принцессы Дианы

Текст: Андрей Васильев
Принц Гарри, одетый в защитную униформу и шлем, прошел по стопам своей покойной матери, принцессы Дианы, чья прогулка по активному минному полю в Анголе много лет назад помогла привести к глобальному запрету на смертельное оружие.
Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS
Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS

Принц прошел через минное поле, помеченное предупреждающими знаками с черепами и скрещенными костями, и посетил место, где принцесса Диана сфотографировалась на аналогичной прогулке во время своего собственного визита в Африку в 1997 году, сообщает The Associated Press. Это поле в Уамбо в настоящее время является оживленной улицей. Ангола переживает тяжелую гражданскую войну и надеется освободить землю от мин к 2025 году, что также является целью многих стран мира.

Фото: African News Agency via AP
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"Наземные мины - это незаживающий шрам войны, - сказал Гарри в городе Дирико. - Расчищая наземные мины, мы можем помочь этому обществу обрести мир, и с миром появляется возможность для развития". По его словам, возвращение к пути его матери было "довольно эмоциональным". Во время своего визита Гарри также дистанционно взорвал минное поле, встретился с группами по разминированию и посетил ортопедическую больницу, которую когда-то посетила его мать.

"Визит Дианы все еще обсуждается до сих пор в Уамбо после того, как люди были поражены ее теплотой и готовностью признать разрушительный 27-летний конфликт в Анголе", - сказал директор ангольского представительства организации по разминированию The HALO Trust Ральф Легг.

Международный запрет на противопехотные мины был подписан в том же году и вступил в силу в 1999 году. На данный момент соглашение подписали 164 страны. "Более 48 миллионов накопленных мин было уничтожено, а 31 страна была полностью очищена от наземных мин", - уточнили в фонде HALO, в то время как производство этого вида оружия практически прекратилось. В самой Анголе осталось более тысячи минных полей, которые необходимо очистить.

Согласно отчету организации Landmine Monitor 2018, в 2017 году в числе других стран, которые остаются сильно заминированными, находятся Афганистан, Сирия, Украина и Йемен. Афганистан лидирует в мире по количеству погибших на минных полях: жертвами стали, по меньшей мере, 2 300 человек.

Фото: Reuters.
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До сих пор только Мьянма остается единственной в мире страной, которая активно применяет этот вид оружия, говорится в отчете. Примерно 60 миллионов человек по всему миру все еще живут в страхе и опасности наземных мин.

Ангола, которая выделила 60 миллионов долларов на разминирование, теперь надеется превратить некоторые из районов, свободных от мин, в места для сохранения дикой природы и экотуризма.

Первый официальный семейный тур принца Гарри с его женой Меган, герцогиней Сассексской, и их ребенком Арчи продолжится посещением Малави и дальнейшими мероприятиями в Южной Африке, где он собирается сделать акцент на таких вопросах, как психическое здоровье и расширение прав и возможностей женщин.

В мире Африка Ангола
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