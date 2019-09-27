Пушков назвал глупой попытку привязать Россию к скандалу с Трампом

Сенатор Алексей Пушков считает глупым заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Россия не причастна к беседам Трампа с Зеленским - это всем ясно. Попытка привязать к ним Россию выглядит просто глупо", - написал он в Twitter.

Пушков считает, что "спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси пора бы научиться делать ответственные заявления, а не только сотрясать воздух в неуемном стремлении свалить Трампа".