Актер калужского театра умер во время спектакля

Актер Калужского театра юного зрителя Андрей Семенов умер на сцене. Он играл роль Ангела в постановке "Очень простая история" Марии Ладо, сообщается на сайте театра.

Как рассказали РИА Новости коллеги артиста, во время спектакля у него оторвался тромб.

Андрею Семенову было 56 лет. Его первый выход на сцену Калужского ТЮЗа состоялся в 1992 году: он играл Жевакина в "Женитьбе" Гоголя.

Всего им сыграно более тридцати ролей.

"У Бога все живы, но на земле нам будет трудно без тебя, Андрей", - говорится в некрологе на сайте театра.