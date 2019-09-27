Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева

На должность главы муниципального образования город Тула избрана Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева. Принимая должность, она пообещала добиться высоких результатов.

На первом заседании Тульской городской думы 6-го созыва вновь избранные депутаты приняли присягу и выбрали председательствующего. На кресло мэра Тулы претендовали двое - Ольга Слюсарева (Единая Россия) и Дмитрий Шишкин (Справедливая Россия). На заседании присутствовали 32 из 35 депутатов. За Слюсареву проголосовали 29 человек, один - против, один - воздержался, один - не голосовал.

Ольга Слюсарева поблагодарила депутатов за доверие и процитировала своих спортивных наставников, учивших ее, что второстепенных стартов не бывает, и что, выходя на старт, должна выполнить поставленную задачу, и думать о том, как смотреть в глаза людям.

- Меня учили тому, что гимн России звучит и флаг поднимают только в честь победителя, - сказала Ольга Слюсарева. Ее слова приводит пресс-служба гордумы. - Считаю, что каждый из нас должен осознать, что мы являемся главным звеном большой цепи. Единую команду ждет успех, и мы добьемся высоких результатов ради будущего нашего города.

Слюсарева пообещала продолжить работу, начатую прежним депутатским корпусом.

Справка "РГ":

Ольга Слюсарева - российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.