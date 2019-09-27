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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Фото: Сергей Субботин/РИА Новости
Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

На должность главы муниципального образования город Тула избрана Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева. Принимая должность, она пообещала добиться высоких результатов.

На первом заседании Тульской городской думы 6-го созыва вновь избранные депутаты приняли присягу и выбрали председательствующего. На кресло мэра Тулы претендовали двое - Ольга Слюсарева (Единая Россия) и Дмитрий Шишкин (Справедливая Россия). На заседании присутствовали 32 из 35 депутатов. За Слюсареву проголосовали 29 человек, один - против, один - воздержался, один - не голосовал.

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Ольга Слюсарева поблагодарила депутатов за доверие и процитировала своих спортивных наставников, учивших ее, что второстепенных стартов не бывает, и что, выходя на старт, должна выполнить поставленную задачу, и думать о том, как смотреть в глаза людям.

- Меня учили тому, что гимн России звучит и флаг поднимают только в честь победителя, - сказала Ольга Слюсарева. Ее слова приводит пресс-служба гордумы. - Считаю, что каждый из нас должен осознать, что мы являемся главным звеном большой цепи. Единую команду ждет успех, и мы добьемся высоких результатов ради будущего нашего города.

Слюсарева пообещала продолжить работу, начатую прежним депутатским корпусом.

Справка "РГ":

Ольга Слюсарева - российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.

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