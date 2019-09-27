На конкурс «Город: детали» прислали 135 проектов улучшения городской среды

Свыше 130 идей для трансформации современной городской среды пришло на конкурс, организованный в рамках выставки-презентации "Город: детали", которая пройдет с 3 по 5 октября в павильоне №75 ВДНХ в рамках программы "Мой район".

Принять участие в конкурсе пожелали жители 16 российских и зарубежных городов. Заявки прислали дизайнеры, архитекторы, студенты школ дизайна и архитектурные бюро из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Воронежа, Белгорода, Владикавказа, Минска и Алма-Аты. Всего набралось 135 проектов по созданию комфортного городского пространства в районах огромного города. Победителей объявят на специальной церемонии 4 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Проект-обладатель Гран-при будет рекомендован к воплощению в одном из районов Москвы.

"Цель конкурса - найти таланты и свежие решения, которые могут быть применимы и полезны для крупных городов, включая Москву", - отметила представитель оргкомитета конкурса Оксана Кашенко.

Победителей определит экспертное жюри, в которое вошли российские и иностранные специалисты, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор европейской компании-производителя малых архитектурных форм MMCITE Дэвид Карасек, архитектор HQ Architects (Тель-Авив) Смадар Эфрати, британский ландшафтный архитектор Питер Финк, доцент кафедры "Ландшафтная архитектура" МАРХИ Екатерина Ожегова. Председатель жюри - генеральный директор компании "МАФ: маркет" Дмитрий Буров.

На самой выставке "Город: детали" можно будет познакомиться с более 250 дизайнерскими решениями для современного мегаполиса. Там будут представлены современные концепции спортивных площадок и скверов, а также городских арт-объектов. В рамках деловой программы ландшафтные дизайнеры, проектировщики, урбанисты, девелоперы поговорят о мировых тенденциях в развитии городской среды. Эксперты обсудят, какими должны быть районные доминанты, что учитывать при организации детских игровых зон. Одной из центральных тем выставки станет использование малых архитектурных форм, к которым, например, относятся скамейки, лестницы, фонари, скульптуры, фонтаны, садово-парковые сооружения.

Всех гостей на выставке ждет фуд-маркет, концерты, киносеансы о современной Москве и красочный световой перформанс. Вход свободный, по предварительной регистрации на официальном сайте: mrexpo.ru.