Вадим Кстенин: "Для меня важно, чтобы с улиц убрали этот хлам"

Все незаконные торговые объекты на территории города в течение полутора месяцев должны быть отключены от электросетей. Такую задачу мэр Вадим Кстенин поставил перед управами районов и профильными управлениями.

Мэрия проводит регулярную работу по демонтажу в областном центре установленных без соответствующего разрешения НТО. Всего, по словам руководителя управления административно-технического контроля (АТК) Максима Ярового, с января по сентябрь 2019 года подлежало демонтажу 446 объектов. Основным документом, определяющим адреса размещения НТО и даты их демонтажа, является график. Он постоянно пополняется на основе информации, представляемой управами районов и управлением развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.

- Все вовлеченные в процесс демонтажа НТО должны четко следовать единому алгоритму действий. Это поможет минимизировать коррупционную составляющую, сделать каждый наш шаг - от выявления и включения объекта в реестр нарушителей до его утилизации - понятным и прозрачным, - уверен Вадим Кстенин.

Одной из проблем незаконных НТО является несанкционированное подключение к городским сетям электроснабжения. Получается, что за пользование электроэнергией платит не хозяин киоска или автолавки, а жители или организации, на чью "жилу" сел такой "предприниматель". Как показала практика, именно отключение от сетей заставляет значительную часть хозяев незаконных НТО самостоятельно убирать их с улиц города.

Кстати

Демонтированные НТО вывозят на площадку для хранения в одном из муниципальных предприятий. В течение одного месяца хозяин НТО может забрать его с территории хранения. Те же объекты, которые остаются невостребованными, подлежат утилизации.