Синоптики прогнозируют рекордно низкое атмосферное давление в Москве

Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении 1 октября - 732 миллиметра ртутного столба, этот показатель побьет рекорд 1954 года, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Первого октября атмосферное давление в столице понизится до 732 миллиметров ртутного столба. Это абсолютный минимум атмосферного давления для этого дня. Предыдущий рекорд принадлежал 1954 году и составил 733 миллиметра ртутного столба. Вместе с этим днем ожидается облачная и дождливая погода, температура не превысит 15 градусов тепла, а ночью может похолодать до +10, возможны также сильные поры ветра", - отметила Позднякова. По ее словам, уже 2 октября давление постепенно начнет расти.

Из-за низкого атмосферного давления возможно ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи рекомендуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.