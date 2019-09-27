Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин

Бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин скончался в ночь на пятницу в возрасте 68 лет. Об этом сообщила его дочь Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области.

"Сегодня ночью не стало моего папы. Можно было бы до бесконечности перечислять все его звания и регалии, но важно не это. Ушел мой лучший друг, соратник и удивительный человек. Царствие небесное, пусть земля ему будет пухом", - написала Кузьмина на своей странице в Facebook.

Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год. Он также являлся президентом Российской академии архитектуры и строительных наук, действительным членом Российской академии художеств, членом правления Союза архитекторов России. Кузьмин - народный и заслуженный архитектор РФ, почетный строитель России и Москвы.