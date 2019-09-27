Умер главный архитектор Москвы с 1996 по 2012 год Александр Кузьмин

Вчера от тяжелой болезни скончался Александр Викторович Кузьмин, бывший главным архитектором столицы на протяжении предпоследних 16 лет - с 1996 по 2012 год и до последнего дня - президентом Российской академии архитектуры и строительных наук. В июле этого года ему исполнилось 68 лет. Он был одним из немногих чиновников, сохранивших должность после отставки с поста мэра Юрия Лужкова и ушел в отставку в июле 2012 года по собственному желанию.

А еще Александр Кузьмин был большим другом "Российской газеты", часто бывал у нас на "Деловых завтраках", рассказывал о проблемах, с которыми сталкивается Москва и планами ее развития. Единственного из всех главных архитекторов Москвы, в 1996 году его на этот пост избрали, а не назначили. Так сказалась на его личной судьбе перестройка. Время, которое не могло не отразиться и на облике Москвы, которую Кузьмин, коренной москвич родом из Сокольников, очень любил. Наравне со всеми москвичами он переживал, что уйдя от одноообразия в застройке, характерного для семидесятых годов, столица кинулась к башенкам и прочим украшательским элементам из прошлого. В то же время был убежден, что это временное увлечение, которое пройдет само собой, и оказался прав.

Однажды в "РГ" его спросили: "Александр Викторович, описывая, какое масштабное строительство ведется в столице, журналисты любят использовать такой штамп: Москва неузнаваемо изменилась. Вы хотели бы, чтобы и правда это случилось? На что он ответил: "Упаси господи! Надеюсь, москвичи не настолько глупы, чтобы дважды повторять одни и те же ошибки. Тяжелейший этап во время перестройки, когда одни законы, регулирующие застройку, были отменены, а новые еще написаны, к счастью, удалось пережить, не потеряв город. Теперь же есть 40-й закон, защищающий памятники истории, культуры и архитектуры, есть и выделенные особо охраняемые территории. И я не думаю, что кто-нибудь посягнет на них". При его личном участии было отреставрировано множество памятников. Старый Гостиный двор, Манеж, природно-исторический парк Царицино…

В тоже время Кузьмин не уставал напоминать, что город - это живой организм и он должен развиваться, а значит, это нормально, что одни здания уходят и на их место приходят другие. Так в 2002 году была снесена гостиница "Интурист", нарушавшая историческую застройку улицы Тверской и на ее месте органично вписался в городскую среду отель "Ритц-Карлтон", построенный по проекту Андрея Меерсона. Но еще во время разбора стекляшки "Интуриста" Кузьмин поделился с журналистами своей мечтой: Может быть, доживем и до разборки "России?". Пройдет совсем немного времени и, действительно, дошел черед и до гостиницы "Россия". Понимая значимость этого места, архитектурный совет города во главе с Кузьминым очень трепетно отнесся к тому, что может встать там. Он дважды забраковал предлагаемые проекты, в том числе и знаменитого британского архитектора Нормана Фостера за то, что был сделан под заказ инвестора, рвущегося к максимальным объемам. Утвердили лишь третий вариант застройки, который учитывал, что рядом есть рядом есть еще и Храм Христа Спасителя, высотка на Котельнической набережной… Но и после этого, не раз подчеркивал главный архитектор, нужно строго следить за тем, чтобы и этот проект снова ненароком не надулся как футбольный мяч. Идея разместить на месте "России" парк "Зарядье", ставший теперь любимым местом отдыха москвичей, родилась уже после ухода Кузьмина с поста. Но я уверена, что возможности создать парк под стенами Кремля в его время Кузьмин был бы только счастлив.

Искренне сожалел главный архитектор и о том, что Москве так остро не хватает дорог. Он точно знал размер этого дефицита - 350 км автомобильных и 200 км метро. Вспоминаю, как огорчался, что Москве не хватает возможности пересесть на общественный транспорт вместо того, чтобы сидеть в пробках: "Многие и сейчас бы поехали на внеуличном транспорте, если бы в него не приходилось с силой вдавливаться. Между прочим, за рулем автомобилей сидят всего 20 процентов москвичей",- говорил он. Собственно, все, что делается в последнее время уже без него - и масштабное дорожное строительство, и развитие подземки, и пуск МЦК, - было просчитано и большей частью заложено в Генеральный план развития Москвы до 2020 года, разработанный под непосредственным руководством Кузьмина. И конечно же, его не могло не радовать то, что у города появилась возможность, наконец, реализовать эти планы да еще такими ускоренными темпами.

О том, чем жил он практически всю свою профессиональную жизнь - в течение более сорока лет, с присущим ему юмором Кузьмин рассказал в трехтомнике "Батонэ и голова". Четвертый том издания он дописывал уже в больнице, зная, что времени у него осталось совсем немного. Сейчас книга находится у редактора и художника, гоовится к выпуску.

Уйдя с поста главного архитектора, он стал президентом Российской академии архитектуры и строительных наук, профессором МАРХИ, который сам закончил в 1974 году. Обожал своих студентов, а они его за то, что доходчиво и увлекательно мог подать любую, самую сложную тему градостроительства. Более 20 лет продолжал возглавлять Совет главных архитекторов России, помогал коллегам в разработке генеральных планов их городов. Последнее заседание совета провел в июле этого года в Томске.

Трудоголик, большую часть времени, где бы ни работал, посвящал работе. А вернувшись домой, снова работал. Рисовал - выпустил талантливую книгу своей графики "Кузьминки", своей графикой снабдил и "Бабушкины рассказки", в которой собрал воспоминания о детстве, связанные с бабушками с обеих сторон - и отца, и матери. Был счастливо женат вторым браком на архитекторе Наталье Григорьевой, в котором у него родился сын Даниил - ныне 22-летний специалист по недвижимости. А дочь от первого брака - Александра, в мае этого года назначена главным архитектором Московской области.

Редакция "Российской газеты" выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Викторовича Кузьмина.

Справка "РГ"

Александр Викторович Кузьмин родился 12 июля 1951 года. С детства любил рисовать, закончил художественную школу. С 1974 по 1991 годы работал в НИиПи Генплана Москвы, прошел путь от архитектора до главного архитектора. Автор и соавтор 70 крупных столичных проектов. Народный архитектор России, действительный член Российской академии художеств, почетный строитель Москвы и России. Имел множество наград, среди которых Государственная премия ОФ в области архитекторы за 1999 год, премия правительства РФ в области науки и техники за проектирование и реализацию в Москве комплексной застройки на примере жилого района Марьинский парк в Юго-Восточном округе, две премии правительства Москвы, орден Франции "за заслуги в области искусств и литературы".