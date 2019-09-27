В московской школе уволили методиста, запрещавшего детям выходить в туалет

История вокруг школьной методистки, запретившей своим ученикам отлучаться в туалет, получила развитие. После резонанса в соцсетях женщину уволили.

Скандал в московской школе №1799 набрал обороты после поста в соцсетях. В интернете появилось распоряжение, запрещавшее детям покидать кабинет во время урока. Якобы в целях безопасности. В документе говорилось, что для походов в туалет есть перемены. Неоднозначный запрет быстро "разлетелся" по соцсетям и вызвал у пользователей бурю возмущений. В итоге администрации школы пришлось уволить методиста, придумавшего новые правила.

- Оснований для введения данного распоряжения нет, это личная инициатива сотрудника, ее действия несут неправомочный характер, - объяснила агентству "РИА Новости" директор школы Татьяна Сычева. - Она свои должностные полномочия превысила. Сегодня мы с ней трудовые отношения расторгаем. Данное распоряжение отменено еще вчера.